Prime Video, Babbo Natale quest'anno ha messo sotto l'albero dei titoli esclusivi

Per questo Natale, Santa Claus è stato davvero gentile. A tutti i clienti di Amazon Prime Video ha deciso di regalare dei titoli piuttosto interessanti. Questa sta cercando di affermarsi nel genere action/thriller con la serie “Reacher“. Inoltre vuole introdurre titoli come la serie italiana “Gigolò per caso”, che promette un cast di qualità e una potenziale freschezza narrativa, e “I Farad“, un thriller spagnolo che promette di immergere gli spettatori in una storia oscura. Per i più giovani, invece, la seconda stagione di “Me Contro Te – La Famiglia Reale” potrebbe essere un’opzione divertente, data la popolarità del duo tra il pubblico giovane.

Prime Video: le trame dei titoli di Dicembre

“I Farad“, in particolare, esplora la storia di Oskar, che viene trascinato in un’insolita opportunità offertagli dalla famiglia Farad, nota per la loro ricchezza. Questa opportunità lo porta in un mondo pericoloso di traffico di armi, costringendo Oskar a prendere decisioni difficili e potenzialmente pericolose. Il cast comprende nomi come Miguel Herrán, Omar Ayuso e Susana Abaitua.

La seconda stagione di “Reacher“, basata sul libro “Vendetta a freddo” di Lee Child, vede il protagonista Jack Reacher, interpretato da Alan Ritchson, affrontare una nuova minaccia che mira a eliminare i membri della sua ex unità militare. La stagione promette di portare tensione e azione, sperando in un ulteriore sviluppo dei personaggi.

“Me Contro Te – La Famiglia Reale” continua a essere un fenomeno tra i più piccoli, pur essendo criticato per la sua superficialità. La nuova stagione potrebbe mantenere la formula vincente o cercare di evolversi.

Infine, “Gigolò per caso” segue la storia di Alfonso, interpretato da Pietro Sermonti, che scopre il segreto del suo padre (Christian De Sica) e decide di diventare a sua volta un gigolò. La serie promette di essere una commedia coinvolgente con un cast eccezionale che include Frank Matano, Asia Argento, Ambra Angiolini e molti altri.