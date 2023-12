Iliad è sempre pronta a stupire la community con il lancio di spettacolari offerte, atte ad invogliare un numero crescente di consumatori alla loro sottoscrizione. Finalmente gli utenti si ritrovano nelle perfette condizioni di riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo accedere ad un bundle quasi infinito.

L’attivazione della promozione è, come sempre del resto, possibile sia in negozio (presso le Iliad box sparse per i centri commerciali) o il sito ufficiale, in questo modo l’utente medio avrà ampissima possibilità di accesso. Da notare, oltretutto, che la promozione oggetto del nostro articolo è disponibile per ogni consumatore, in altre parole non è necessaria la portabilità da una specifica realtà, ma sarà possibile accedervi indistintamente dalla provenienza.

Iliad da urlo con la promozione del momento

Con la Giga 150 di Iliad, infatti, gli utenti possono spendere solamente 9,99 euro al mese, con il proprio credito residuo, su base mensile, approfittando anche del motto alla base di tutte le offerte del brand: assenza di rimodulazioni. Ciò sta a significare che il prezzo non cambierà per nessun motivo in futuro, e sarete sempre sicuri di spendere 9,99 euro al mese.

All’interno della promozione trova posto comunque un bundle di tutto rispetto, composto principalmente da ben 150 giga di traffico dati con navigazione in 5G, per poi scendere verso i minuti e SMS illimitati che possono essere tranquillamente utilizzati verso tutti. Come potete immaginare, la navigazione ad alta velocità non è limitata in alcun modo.