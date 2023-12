Proteggere la tua casa dalle intrusioni dovrebbe essere una priorità assoluta. Avere la certezza di possedere il controllo su ciò che accade può essere un gran vantaggio e può anche donarti una certa tranquillità. Come fare? Installando telecamere di sicurezza che rivelino i movimenti.

Una delle migliore aziende sul campo è la ieGeek, specializzata in dispositivi di questo genere. Essendo il top del settore solitamente questi hanno un prezzo piuttosto alto, ma Amazon ti propone una soluzione con l’offerta sulla telecamera ieGeek 2K, scontata del 38% a 49,99 euro piuttosto che a 79,99 euro.

Telecamera ieGeek 2K, il futuro della sicurezza

La telecamera ZS-GX3S è progettata per un utilizzo totalmente senza fili, sia per interni che per esterni. Non necessita di cavi di alimentazione, di video o di rete. La batteria ricaricabile al litio da 5200mAh, non rimovibile, assicura un’autonomia fino a 3 mesi, garantendo una protezione costante con tempi di ricarica minimi (Cavo USB di alimentazione TIPO C incluso). È inoltre compatibile con il pannello solare ieGeek ZS-GQ5 per un’energia sostenibile e continua per 365 giorni.

I dettagli delle riprese sono molto nitidi grazie alla risoluzione video QHD da 2K (2304 x 1296) aventi un ampio angolo di visione di 130°. Anche durante la notte, i riflettori inclusi consentono una visione chiara a colori. Questa telecamera wifi interna supporta il controllo vocale tramite Amazon Alexa per un’esperienza senza mani ed è compatibile perfettamente con sistemi iOS e Android.

Dotata di un sensore di movimento PIR e supporto al rilevamento umanoide, la telecamera riduce al minimo i falsi allarmi (fino al 99%). Dona inoltre la possibilità di attivare manualmente l’allarme. Durante la notte, si può scegliere di avviare le notifiche di allarme automatiche e attivare un suono apposito, fornendo un deterrente aggiuntivo contro intrusioni.

La registrazione avviene solo in presenza di movimento e le immagini in diretta o i video sono facilmente accessibili tramite l’app. L’applicazione dedicata della telecamera fornisce un controllo completo delle funzionalità e con microfono e altoparlante integrati, è possibile comunicare in tempo reale con le persone tramite l’app ieGeek Cam. I video vengono archiviati su una scheda micro SD (fino a 128 GB, non inclusa), mentre il servizio cloud gratuito offre opzioni flessibili di registrazione con un ciclo di 6 secondi.