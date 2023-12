Più utenti si chiedevano quali erano gli aggiornamenti rimasti per questa fine del 2023, con WhatsApp che a quanto pare ne ha ancora alcuni. Le versioni beta infatti pullulano di grandi novità, con gli sviluppatori pronti a testarle tutte dando dei feedback al fine di farle arrivare sulle versioni di WhatsApp in pianta stabile.

Attualmente però tutti si stavano concentrando sulla sicurezza, aspetto migliorato nettamente rispetto agli anni passati dal celebre colosso della messaggistica. Attualmente l’obiettivo resta uno ed uno soltanto: rendere le conversazioni di chi utilizza WhatsApp realmente impenetrabili. Con l’ultimo accorgimento che è stato apportato durante le ultime ore, sembra che tutto ciò sia effettivamente possibile.

WhatsApp introduce il codice segreto per Lucchetto Chat, ora è impossibile trovare le conversazioni

L’obiettivo di WhatsApp era ormai chiaro: rendere le chat sempre più private aumentando il grado di protezione. Durante l’inizio di questo 2023 era stata lanciata ufficialmente la funzione definita ChatLock, o meglio Lucchetto Chat.

Ora però tutto viene implementato con una nuova aggiunta che consiste in un codice segreto da inserire in una chat che si vuole proteggere ulteriormente. Una volta fatto, bisognerà inserire la password scelta, che dovrà essere diversa da quella dello sblocco del telefono, per aprirla.

L’utente avrà anche l’opportunità di scegliere se visualizzarla nell’elenco delle chat abituali o se farla scomparire. Nel caso in cui dovesse scegliere la seconda ipotesi, bisognerà digitare la password nella barra di ricerca per far comparire la chat nascosta.

L’aggiornamento è ufficiale per tutti e dovrebbe essere in fase di rilascio per coloro che ancora non l’hanno ricevuto.