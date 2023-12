VeryMobile è uno dei più moderni operatori telefonici virtuali italiani che, in pochissimo tempo, è riuscito ad insinuarsi nel super competitivo settore di telecomunicazione.

Il gestore deve la sua linea a WindTre, leader assoluto del mercato. In questo modo può contare su una copertura di rete totale ed una connessione stabile e duratura.

Non avendo così delle proprie infrastrutture di cui occuparsi, concentra la sua attività sull’offerta di promozioni per la linea mobile economicamente vantaggiose.

VeryMobile FlashBack: Tutti i servizi inclusi

La promo VeryMobile di cui vi parleremo oggi è nota con il nome FlashBack ed è attivabile fino al 15 Gennaio 2024.

L’offerta, al costo di 6.99 euro al mese, prevede:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed europei, fissi o mobili. Non è previsto alcuno scatto alla risposta o altro costo aggiuntivo!

Messaggi illimitati verso tutti;

150 GB di Internet alla velocità del 4G;

Fino a 30 mbps di velocità per i servizi di download ed upload;

Massima copertura di rete, infatti potrete contare sul 99.7% di copertura, sull'intero territorio nazionale;

Supporto e assistenza dedicata, collegandosi all'app Very o chiamando il numero gratuito 1929;

7.4 GB extra per navigare su internet anche nei diversi paesi d'Europa;

Servizio Hotspot incluso, per la condivisione della propria linea con chiunque desiderate;

Altro servizi inclusi, quali: "Ti ho cercato" e "Ring me";

Servizi a pagamento bloccati. In questo modo, non rischierai di attivare involontariamente servizi a pagamento non desiderati;

Possibilità di attivare le chiamate internazionali e satellitari, tariffate a consumo;

Ricarica automatica lo stesso giorno di ogni mese;

Nessun vincolo contrattuale e prezzo bloccato per sempre, senza altri costi aggiuntivi.

Accedere alla promo di VeryMobile è davvero molto semplice. Inoltre, l’attivazione dell’offerta è assolutamente gratuita. Anche la SIM e la spedizione della stessa avverrà gratuitamente e a carico dell’operatore telefonico.

Il tutto vi verrà spedito al vostro domicilio o presso un negozio di vendita autorizzato, selezionato da voi.