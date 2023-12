Se ami giocare alla PlayStation o con le altre console, conoscerai sicuramente Halo. I giochi della trilogia originale di Halo rappresentano un capitolo fondamentale nella storia dei videogiochi e sono stati ideati dalla Bungie. Si tratta di una serie sparatutto in prima persona che ha ridefinito il genere, consentendo al giocatore di vivere gli eventi direttamente attraverso gli occhi del protagonista.

L’attesa modalità Firefight: King of the Hill (Sparatoria) di Halo Infinite sarà finalmente lanciata con l’aggiornamento del 5 dicembre, ha annunciato 343 Industries. Questa modalità introdurrà una variante “Re della Collina” della Sparatoria, un elemento familiare che ha attraversato diverse incarnazioni nei vari titoli nel corso degli anni.

L’evento per il nuovo Halo

Per chi non fosse familiare con la modalità, Firefight è un’esperienza PvE (Player vs Environment) giocabile in solitario o in cooperativa fino a 4 giocatori. L’obiettivo è affrontare ondate di nemici, ma in questa versione, la missione è catturare e difendere le “colline” presenti in nove diverse mappe. Tra queste, tre sono state create dalla community e una è ambientata nella Casa del Giudizio, tratta direttamente dalla Campagna del gioco.Al fine di celebrare l’arrivo di questa attesa modalità, 343 Industries ha annunciato l’uscita di un nuovo trailer proprio oggi. In questa data è prevista anche la pubblicazione di un articolo su Halo Waypoint che fornirà dettagli approfonditi sulla nuova Sparatoria.

È probabile che il trailer mostri la modalità in azione, suscitando l’interesse dei fan di tutto il mondo. Gli appassionati di Halo Infinite saranno sicuramente in fremente attesa, in preparazione per immergersi in questa nuova esperienza che promette di donare un gioco coinvolgente e piena d’azione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e dettagli su questa attesa aggiunta al gioco.