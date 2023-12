S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, inizialmente previsto come una delle principali esclusive Xbox per il 2023, ha dovuto affrontare una serie di ritardi. Il motivo di questi intoppi è sicuramente la complessa situazione in corso in Ucraina. Gli sviluppatori di GSC Game World hanno annunciato, infatti, ripetuti rinvii nel lancio del gioco, giungendo infine alla decisione di fissare la data di uscita agli inizi del 2024 per evitare di continuare a rimandare ancora la data di lancio. Infatti, nonostante le continue sfide incontrate, sembra che il periodo d’uscita del gioco non subirà ulteriori ritardi e avverrà entro il mese di marzo del 2024.

L’arrivo nel 2024 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Il nuovo trailer rilasciato dallo studio si concentra sulla trama del gioco. Il video introduce Strider, un ex membro dei fanatici di Monolith che era già apparso in S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Nel trailer da poco rilasciato, Strider è coinvolto in una conversazione con il nuovo protagonista, ovvero Skif. Inoltre, vengono presentati anche numerosi altri personaggi che saranno incontrati durante l’avventura. Il trailer offre un particolare sguardo su scenari post-apocalittici e su spettacolari scontri a fuoco che saranno parte integrante dell’esperienza di gioco.

Dal punto di vista tecnico, S.T.A.L.K.E.R. 2 si presenta davvero impressionante. Infatti, viene sfruttato appieno il motore grafico UE5. GSC Game World aveva già anticipato questa scelta, mettendo in evidenza quella che sarebbe stata la potenza visiva del gioco. Alcune indiscrezioni, rilasciate onile attraverso screenshot pubblicati qualche tempo fa, mettono in evidenza proprio la qualità visiva del nuovo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

La data di uscita ufficiale annunciata da GSC Game World è prevista per il primo trimestre del 2024, durante il quale il gioco sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui Xbox Series X/S, PC tramite Steam ed Epic Games Store, nonché su Game Pass. Tuttavia, vi è la possibilità che il gioco possa essere rilasciato successivamente anche su PlayStation 5.

Nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso dello sviluppo del gioco, la conferma della data di uscita con il rilascio del nuovo trailer hanno riacceso l’entusiasmo dei fan, che attendono con impazienza di immergersi nel mondo post-apocalittico di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl all’inizio del 2024.