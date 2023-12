Il tanto atteso lancio della Serie Galaxy S24 di Samsung si avvicina, e recentemente ha ottenuto l’avallo della certificazione FCC per i dispositivi. Con il mese di dicembre appena iniziato, sono emerse importanti informazioni sulla prossima serie di flagship Samsung, destinata a essere ufficialmente presentata il prossimo mese, probabilmente il 17 gennaio a San Jose. Le aspettative sono alte, considerando l’hardware potente che si prevede sarà incluso.

Immagini che sembrano ufficiali di tutte e tre le varianti della Serie Galaxy S24 sono state diffuse, mostrando diverse colorazioni e specifiche presunte. Pur non sembrando parte del materiale di marketing ufficiale, si crede che queste foto siano realistiche, data la prossimità del lancio.

La nuova Gamma Samsung

Il Samsung Galaxy S24 Ultra si distinguerà per la fotocamera principale da 200 MP, affiancata da due teleobiettivi da 10 MP e 50 MP e un grandangolare da 12 MP. Tale configurazione sarà condivisa anche dai modelli Galaxy S24 e S24 Plus, anche se con una fotocamera principale da 50 MP. Il Galaxy S24 Ultra integrerà anche la S Pen e, presumibilmente, avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Tuttavia, la Samsung ha scelto di limitare la RAM a 12 GB, una decisione che potrebbe influenzare le vendite, dato che sia il modello di punta che il Galaxy S24 Plus offriranno questa opzione. Il Galaxy S24 Ultra sarà disponibile in quattro finiture e il principale cambiamento di design sarà l’adozione di uno schermo piatto. L’Ultra supporterà il Wi-Fi 7, mentre gli altri modelli saranno limitati al Wi-Fi 6E. Le opzioni di colore includono Grigio Titanio, Nero Titanio, Giallo Titanio e Viola Titanio.

Per quanto riguarda i modelli base della Serie Galaxy S24, entrambi condivideranno le stesse finiture. Saranno equipaggiati con il processore Exynos 2400 in tutti i mercati, eccetto Canada, Cina e Stati Uniti, dove verrà utilizzato lo Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Il Samsung Galaxy S24 Plus presenterà un miglioramento significativo della capacità di memoria, consentendo configurazioni fino a 12 GB, anche se a un costo leggermente più elevato.

Entrambi avranno un pannello AMOLED leggermente più ampio rispetto agli attuali smartphone. Tutti e tre gli smartphone saranno dotati di altoparlanti stereo, certificazione IP68, connettività 5G, GPS, porta NFC,USB Type-C e Bluetooth 5.4. Le colorazioni disponibili saranno Giallo Ambra, Nero Onice, Viola Cobalto, Grigio Marmo.