L’attesa spasmodica dei fan di Grand Theft Auto ha finalmente una data segnata in rosso sul calendario: il 5 dicembre. Rockstar, maestra nel mantenere il velo del mistero sui propri progetti, ha annunciato che il trailer di GTA 6 sarà svelato al mondo in quell’occasione, alle ore 15:00 in Italia. Una notizia che ha scatenato un vero e proprio pandemonio tra gli appassionati del celebre franchise, aprendo le porte a speculazioni, teorie e discussioni.

La conferma dell’arrivo del sesto capitolo della saga è arrivata inaspettatamente, come spesso accade con Rockstar, ma il suo impatto è stato immediato. Una data che promette di cancellare definitivamente GTA V dal centro dell’attenzione, anche se la versione current-gen continua a fare capolino sulle pagine di e-commerce come Amazon.

Il trailer di GTA 6 è fake?

Il teaser di un possibile trailer leaked di GTA 6 sta già circolando online, alimentando ulteriormente l’eccitazione della community. Un video ben realizzato, della durata di circa un minuto, mostra sequenze suggestive del gioco con presunti protagonisti, Lucia e Jason, in azione. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che alcune scene sono prese dal trailer cinematografico di Watch_Dogs 2. La voce narrante, inoltre, sembra generata da un’intelligenza artificiale, ma la presenza di frammenti da un titolo Ubisoft svela la sua falsità.

Il desiderio dei fan di ottenere informazioni sul trailer ha raggiunto livelli tali da accogliere con entusiasmo anche un video falso, poiché contribuisce a placare l’impazienza collettiva. Nei circoli delle anticipazioni, il leaker Tez2, noto per la sua affidabilità, ha riportato che GTA 6 potrebbe vedere il rilascio periodico di DLC, alimentando ulteriormente la speculazione sulla longevità del gioco e sul supporto continuo da parte degli sviluppatori. La dimensione della mappa di questo presunto capitolo è oggetto di ferventi discussioni sui forum, con i fan che si scambiano ipotesi e teorie sulla scala del mondo di gioco.

Per aggiungere un ulteriore elemento di eccitazione, tra pochi giorni la GTA Trilogy sarà rilasciata gratuitamente per tutti gli abbonati a Netflix. Un regalo inaspettato che fa da contorno all’attesa febbrile del trailer di GTA 6, alimentando l’entusiasmo dei fan che attendono con trepidazione l’arrivo del prossimo capitolo di una delle saghe videoludiche più iconiche di sempre.