La Xbox è una delle console più apprezzate di questo secolo. Da ormai parecchi anni conquista i gamer a suon di innovazione e di giochi in alta definizione. Sono molti quelli che la posseggono o che la vorrebbero avere e quale occasione migliore se non le feste natalizie per acquistarne una?

Per non pesare troppo sulle spese di questo intenso dicembre, abbiamo un suggerimento. Amazon, fidato amico degli amanti dello shopping, propone la Xbox Series X con sconto del 25% per un prezzo di 412,99 euro, minore di 137 euro rispetto al costo di listino. Ordinandola subito, la si può ricevere direttamente a casa in pochissimi giorni.

Xbox Seriex X: la più potente mai creata

La Xbox Series X si presenta come la console più veloce e performante mai creata da Xbox. Con una potenza di elaborazione grafica di 12 teraflop, un’unità SSD personalizzata, DirectX Raytracing e la possibilità di giocare in 4K, la console offre un’esperienza straordinaria.

Il bundle include la console Xbox Series X, un Controller Wireless, un cavo di alimentazione, un cavo HDMI Ultra High Speed e 2 batterie AA. Attraverso il Quick Resume, i tempi di caricamento ultraveloci e alla frequenza fino a 120 fps grazie a Xbox Velocity Architecture, puoi ottenere il massimo da ogni istante di gioco.

Godi di una vasta gamma di giochi provenienti da quattro generazioni di Xbox e sperimenta centinaia di titoli ottimizzati con una definizione e una giocabilità senza precedenti. Con Xbox Game Pass Ultimate (venduto separatamente), hai accesso a titoli multiplayer online e a un catalogo di oltre 100 videogames di alta qualità, inclusi i nuovi Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5.

L’unità SSD NVMe personalizzata riduce i tempi di caricamento e aumenta la frequenza dei fotogrammi, consentendo un’ottimale esecuzione anche di titoli dalle grandi dimensioni. Approfitta di ambienti sonori ricchi e dinamici di alta qualità per dare vita ai tuoi giochi e film. La console, infatti, potrebbe divenire il tuo nuovo mezzo preferito per guardare i tuoi contenuti ad una definizione pazzesca. In tal modo non perderai neanche il più piccolo dettaglio. Scegli la Xbox Series X e siamo certi che non tornerai più indietro.