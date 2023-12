Telegram, una delle piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, ha recentemente lanciato una versione ricca di nuove funzionalità, mirate a migliorare l’esperienza degli utenti e offrire opzioni più personalizzate. Tra le molteplici novità introdotte, alcune delle più significative includono la possibilità di scoprire canali simili a quelli già seguiti, la ripubblicazione delle storie di amici e canali, l’aggiunta di videomessaggi alle storie e nuove funzionalità per gli utenti Premium.

Una delle caratteristiche più interessanti è la facilitazione della ricerca di canali simili. Ora, quando ci si iscrive a un canale, viene mostrato un elenco di canali pubblici simili relativi allo stesso argomento. Questo rende la scoperta di nuovi contenuti più intuitiva e personalizzata, poiché i canali sono selezionati automaticamente in base alle somiglianze nella loro lista degli iscritti. Questa funzione non solo semplifica la ricerca di contenuti rilevanti ma favorisce anche una maggiore interazione tra gli utenti con interessi comuni.

Maggiori dettagli sul nuovo aggiornamento Telegram

Le storie su Telegram, introdotte lo scorso agosto, sono state ulteriormente potenziate con la possibilità di ripubblicare le storie degli amici e dei canali preferiti sulla propria pagina. Gli utenti possono ora arricchire ulteriormente queste storie ripubblicate aggiungendo testi, audio o videomessaggi. Questa nuova funzione offre una maggiore flessibilità e creatività nell’espressione di contenuti personali e condivisi.

Un’altra novità degna di nota è la possibilità di aggiungere videomessaggi alle storie personali. Questo consente agli utenti di arricchire le proprie storie con contenuti dinamici e interattivi. I videomessaggi possono essere ridimensionati e spostati sulla linea temporale, permettendo agli utenti di controllare la disposizione e il flusso del contenuto. Questa caratteristica arricchisce notevolmente l’esperienza di storytelling su Telegram.

Per quanto riguarda la trascrizione vocale, inizialmente riservata agli utenti Premium, ora è disponibile per tutti, con la possibilità di convertire in testo fino a due messaggi a settimana. Questa funzionalità offre un’accessibilità più ampia e consente agli utenti di ottenere una comprensione rapida dei messaggi vocali ricevuti.

Ulteriori novità in arrivo

Le statistiche delle storie sono state introdotte per i canali, fornendo informazioni dettagliate sulle visualizzazioni, condivisioni e reazioni. Gli amministratori dei canali godono di una nuova interfaccia per gestire le reazioni, inclusa la possibilità di aggiungere o rimuovere emoji specifiche. Questa funzione aggiunge un livello di interattività e personalizzazione alle esperienze dei canali su Telegram.

Per gli utenti Premium, due nuove funzionalità esclusive offrono opzioni avanzate di personalizzazione. La prima consente di selezionare colori per il nome, i link e le risposte ai messaggi. Mentre la seconda permette di impostare sfondi personalizzati per le chat individuali, applicando uno stesso stile anche per la chat del destinatario. Queste opzioni offrono un grado di personalizzazione senza precedenti, rendendo l’esperienza di utilizzo di Telegram ancora più unica e adattata ai gusti personali degli utenti Premium.