Con l’inizio del mese di dicembre, la community dei gamer è in attesa del tanto anticipato Reveal Trailer di GTA 6. La tensione cresce, alimentata dalle riflessioni dei leaker rinomati del mondo dei videogiochi, che hanno condiviso su X/Twitter spunti interessanti sui possibili contenuti della nuova versione. Quando rilasceranno il trailer? Martedì 5 dicembre, dobbiamo aspettare solo un po’, poi partirà il countdown al lancio.

Anche se ormai davvero mancano pochissimi giorni, di GTA 6 si conosce solo il titolo e qualche altro dettaglio tecnico che potrebbe interessare gli amanti della saga. Dalle notizie trapelate si suppone che gli sviluppatori abbiano integrato un sistema di Procedural Motion, che include animazioni molto realistiche grazie all’aiuto fornito dalla tecnologia e in particolare dall’intelligenza artificiale. Anche la rappresentazione climatica sarà più dettagliata, seguendo le azioni compiute dell’utente e il svilupparsi della storia. Inoltre, potrebbero essere presenti ambientazioni nuove ed inesplorate e la mappa potrebbe possedere un aspetto inedito.

Dettagli possibili di GTA

I personaggi di GTA 6, e di molti altri videogiochi, vedranno una rivoluzione nelle interazioni grazie all’implementazione dell’IA generativa. Contrariamente a interazioni statiche tramite script, l’intelligenza artificiale renderà i dialoghi imprevedibili, diversificati e profondi. Il CEO ha dichiarato che gli sviluppatori stanno già esplorando le opportunità offerte da questa tecnologia avanzata. Tutta questa strategia è in netto contrasto con le dichiarazioni precedenti, in cui si sosteneva che essa non avrebbe potuto in alcun modo migliorare il gioco. Tuttavia, sebbene l’IA potrebbe aumentare l’efficienza, non necessariamente ridurrà i costi associati alla scrittura e al doppiaggio dei dialoghi.

Nonostante il potenziale impatto sui costi, l’interesse del settore verso le IA è evidente, con anche Microsoft che collabora con aziende specializzate per sviluppare strumenti per i videogiochi. Questo cambiamento di strategia solleva dibattiti e preoccupazioni sul futuro delle figure coinvolte, ma evidenzia anche come le aziende stiano sfruttando il progresso tecnologico per i loro prodotti. GTA 6 sarà disponibile sia per XBOX che per PlayStation, oltre che sul PC. Per questo ultimo dispositivo probabilmente avrà una data di rilascio differente, in leggero ritardo rispetto alle console. Il motivo è che la struttura in tal caso possiede maggiore complessità e va completamente rielaborata.