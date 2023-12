CoopVoce, ancora due giorni per avere la EVO 100 a 6,90 €

Al fine di riuscire a portare tanti utenti dalla sua parte, un gestore deve produrre offerte che suscitino attenzione. Per questo motivo infatti il mondo della telefonia mobile è cambiato, con diversi utenti che hanno provato in ogni modo a scegliere soluzioni alternative e solo perché avessero prezzi più bassi. Si è adeguato alla grande uno dei gestori virtuali più famosi in assoluto che risponde al nome di CoopVoce.

Questo provider riesce a dare ogni volta una grande prova di forza con le sue offerte che vantano quasi sempre gli stessi contenuti, ma con combinazioni diverse e prezzi sempre più allettanti. Era necessario prendere una strada del genere al fine di tenere alla larga tutti gli altri gestori, soprattutto quelli più famosi che stanno ritornando in auge. Ci sono ancora due giorni di tempo per sottoscrivere una delle migliori promo del 2023.

CoopVoce, la promo migliore del mese sta scadendo: ecco la EVO 100 a 6,90 €

CoopVoce lo scorso mese di novembre ha lanciato ufficialmente un’offerta che durerà ancora fino a dopodomani. Esattamente il 6 dicembre sarà l’ultimo giorno in cui l’offerta sarà disponibile: si tratta della famosissima EVO 100 con tutto incluso.

Ci sono infatti telefonate senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e infine 100 giga in rete 4G per la navigazione web ogni giorno. Il prezzo mensile, che peraltro dura per sempre per chi sottoscrive l’offerta, è di 6,90 €. All’attivazione gli utenti dovranno pagare 10 € ma solo per la prima volta. La Ricarica sarà dunque da 16,90 € alla sottoscrizione, mentre la scheda SIM sarà invece gratuita, compresa la spedizione a casa.