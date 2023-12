WindTre batte ancora una volta Vodafone e TIM con il lancio di una spettacolare offerta con la quale gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un risparmio più unico che raro, condito anche con i prezzi migliori del momento che permetteranno di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo.

La promozione è attualmente disponibile con attivazione possibile solamente tramite il sito ufficiale, e con annessa la portabilità del proprio numero di telefono. E’ da notare, infatti, che l’accesso alla suddetta è possibile esclusivamente per coloro che avranno tra le mani una SIM di Iliad o di un MVNO, non da tutti gli altri consumatori sul territorio nazionale.

Ricordatevi delle offerte Amazon che potete avere solo oggi in esclusiva gratis sul vostro smartphone, vi aspettano i codici sconto andandovi ad iscrivere qui.

WindTre, occasione da non credere valida solo oggi

L’occasione a disposizione degli utenti è da cogliere subito al volo, perché difficilmente troveranno ancora la possibilità di accedere ad una soluzione che prevede 150 giga di traffico dati, alla velocità del 4G+, con minuti e SMS illimitati, ad un prezzo finale di soli 8,99 euro al mese per sempre.

Come potete immaginare dal paragrafo precedente, la navigazione raggiunge al massimo la velocità del 4G+, con tutti i vincoli e limitazioni del caso, per accedere al 5G potrebbe essere necessario dover versare un piccolo contributo aggiuntivo, rispetto proprio agli 8,99 euro che già pagate di base. Il nome della promozione, se interessati, è Go 150 Flash+ Digital, e può essere attivata sul sito ufficiale di WindTre.