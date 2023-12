Secondo quanto registrato da alcuni dati raccolti dagli Stati Uniti, i servizi di streaming a pagamento Apple TV+ e Paramount+, hanno visto un preoccupante calo degli abbonamenti.

In particolare, entrambe le piattaforme, hanno registrato una diminuzione del 7% degli abbonati, soprattutto durante il mese di Ottobre 2023.

A tal proposito, per riuscire a “risollevare” la situazione e sperare in un futuro più proficuo, i due famosi servizi streaming a pagamento hanno così deciso di stipulare una sorta di collaborazione. Una vera e propria trattativa preliminare, volta ad offrire agli utenti un pacchetto unico che includa al suo interno entrambi i servizi.

Apple TV+ e Paramount+, cosa comporterà questa collaborazione

Dunque, una collaborazione tra Apple TV+ e Paramount+, potrebbe portare vantaggi ad entrambe le aziende in termini di aumento degli abbonamenti.

Inoltre, per chi non lo sapesse, Apple TV+ fa già parte del servizio Apple One, che include Apple Music, Apple Arcade, A. News, iCloud+ e Fitness+ .

Mentre Paramount+, si è già trovato a stipulare, in passato, un accordo con Showtime, altro network televisivo a pagamento.

Un accordo che ha permesso di offrire un pacchetto inclusivo di due servizi ad un prezzo inferiore rispetto ai singoli costi di ognuno.

Dunque, secondo esperienze pregresse di entrambe le piattaforme, un pacchetto ridurrebbe la probabilità che un utente annulli un servizio.

Non a caso, la combinazione di servizi di streaming potrebbe diventare sempre più frequente nel settore. Soprattutto considerata la diminuzione degli utenti abbonati registrata dalle piattaforme in quest’ultimo periodo.

Una soluzione che potrebbe davvero risollevare l’intera situazione.