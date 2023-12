Gli sviluppatori di WhatsApp investono con costanza sulla sicurezza della piattaforma di messaggistica istantanea. Nel corso di questi ultimi mesi, la chat ha introdotto una serie di importanti novità. Tra queste, alcune riguardano proprio la tutela e la riservatezza degli utenti che sfruttano quotidianamente il servizio di casa Meta.

WhatsApp, la password arriva per gli utenti con la versione desktop

In seguito alla disponibilità sui dispositivi mobili, nel corso delle prossime settimane gli utenti potranno sfruttare i vantaggi di una password secondaria da associare alle proprie conversazioni anche attraverso WhatsApp Web, l’estensione desktop della piattaforma di messaggistica.

I nuovi aggiornamenti di WhatsApp Web andranno in primo luogo ad aggiungere una funzione di blocco schermo per la piattaforma di messaggistica che si attiverà ogni volta in cui il dispositivo fisso entrerà in modalità di riposo o in stand-by.

Una volta attivato il blocca schermo, in base a quella che sarà una scelta facoltativa da parte di ogni singoli utente, si potrà impostare una password utile per protessero l’accesso alle conversazione. Per scegliere la propria password, gli utenti dovranno recarsi necessariamente nel menù Impostazioni della chat e seguire le indicazioni alla voce Sicurezza. Una seconda password potrebbe essere necessaria per far sì che occhi indiscreti non abbiano accesso alle proprie conversazioni.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali rispetto a quelli che possono essere i tempi di rilascio di questo upgrade. Stando alle anticipazioni di WABetaInfo, il portale sempre vicino agli sviluppi della chat di casa Meta, l’attesa non dovrebbe essere superiore a poche settimane.