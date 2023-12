Prezzi bassissimi vi attendono nel periodo corrente da Unieuro, rappresentano la perfetta occasione per accedere ad una importante selezione di sconti speciali, conditi con un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, ed ovviamente prestazioni di alto livello.

Gli utenti che oggi vogliono cercare di acquistare qualitativamente spendendo poco, devono comunque sapere che gli ordini sono perfettamente effettuabili da tutti nei vari negozi fisici sparsi per il territorio, ed allo stesso modo sono disponibili anche sul sito. Quest’ultimo garantisce la consegna a domicilio gratuita, così da essere sicuri di non perdere mai di vista lo sconto, e di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio.

Unieuro da urlo con la campagna promozionale di oggi

Nuovi sconti da non credere vi attendono proprio in questi giorni da Unieuro, dove si possono scovare occasioni e prezzi mai visti prima, come gli 899 euro richiesti per l’acquisto di un Apple iPhone 15, l’ultima generazione, nella variante da 128GB di memoria integrata.

Le occasioni del volantino spaziano poi verso altri smartphone ugualmente interessanti, quali possono essere Galaxy S23, che costa comunque 729 euro, oppure il Google Pixel 8 di nuova generazione, in vendita a 749 euro, per poi scendere senza troppi problemi verso modelli più economici.

I singoli sconti di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel nostro articolo li potete scoprire nel dettaglio anche online sul sito di Unieuro, approfittatene subito premendo questo link.