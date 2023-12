La nuova promozione di casa MediaWorld si compone di due parti, da un lato troviamo il solito volantino attivo in tutti i negozi e sul sito (di cui parliamo a breve), dall’altro la possibilità di ricevere una gift card del valore direttamente proporzionale all’acquisto effettuato, da poi utilizzare per successivi acquisti online.

Tutti gli utenti che acquisteranno entro e non oltre il 7 dicembre, infatti, potranno ricevere buoni del valore di 50, 150 o 400 euro, al superamento rispettivamente di 500, 1000 e 2000 euro di spesa. Questi potranno essere utilizzati in un secondo momento (non sullo stesso scontrino), senza limitazioni particolari; è superfluo ricordare non essere cumulabili, ciò sta a significare che spendendo più di 2000 euro si avrà diritto a ricevere solo il buono di 400 euro, non tutti gli altri.

MediaWorld, un volantino irreprensibile

Il regalo tech che desiderate è in offerta da MediaWorld con il bellissimo volantino attivo fino al 24 dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Gli utenti possono pensare infatti di acquistare la nuova PS5 Slim (con lettore integrato) a 549 euro, oppure optare eventualmente per uno smartphone economico, dal prezzo che non va oltre i 419 euro.

Tra questi modelli possiamo trovare Realme 11 Pro+ 5G, in vendita a 419 euro, passando anche per Realme 10, disponibile a 199 euro, oppure uno a scelta tra Realme C53, disponibile a 169 euro, Realme C51 a 119 euro, per finire con Realme C33, che oggi costa 109 euro.

Le occasioni, e le offerte, del volantino MediaWorld le potete scorrere direttamente anche a questo indirizzo.