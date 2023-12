Lidl è una furia con il suo bellissimo volantino che permette a tutti gli utenti di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, pronto a ridurre ulteriormente la spesa da sostenere, ed aggiungendo la possibilità di acquistare nei negozi sparsi per il territorio nazionale.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, è possibile fruirne solo ed esclusivamente nei punti vendita, ciò permette al consumatore finale di recarsi praticamente ovunque, ed allo stesso tempo avere ugualmente la possibilità di spendere poco (attenzione alle scorte, potrebbero essere limitate).

Lidl, una infinità di sconti mai visti prima d’ora

Recarsi da Lidl per i propri regali natalizi potrebbe essere una fantastica idea, infatti in questi giorni sono disponibili sconti da pazzi su tantissimi prodotti per la casa, e non solo, dai prezzi fortemente più bassi del normale. Si parte ad esempio da soli 14,99 euro, necessari per l’acquisto di un umidificatore ad ultrasuoni con aromaterapia, oppure allo stesso prezzo trovate anche il lavavetri, per finire con i 24,99 euro della lavasuperfici a vapore, o il radiatore ad olio, che oggi presenta un costo di 59 euro.

Pensando a prodotti per il benessere personale, gli utenti potranno anche spendere 19 euro per il tagliacapelli-regolabarba, oppure 24,99 euro per il rasoio a lamina rotante, per finire con il pulsossimetro da soli 14,99 euro.

Il volantino, che trovate raccolto poco sotto, è valido fino a domenica 3 dicembre, le scorte, come anticipato, potrebbero essere limitate.