Una promozione davvero molto interessante è disponibile in questi giorni da WindTre, il quarto operatore tradizionale, ovvero in possesso di una rete telefonica proprietaria.

Il suo nome è Go 150 Flash+ Digital, si tratta di una soluzione a cui vi possono accedere solamente determinati fortunati consumatori, i quali in particolare devono essere in possesso di una SIM ricaricabile che sia di Iliad o di un operatore telefonico virtuale. Coloro che dovessero rientrare entro tale porzione di utenti, possono richiedere la portabilità del proprio numero di telefono in WindTre, e così attivare la suddetta promo, sia online che nei vari negozi sul territorio.

WindTre, un’offerta inedita per un risultato imprevedibile

Il suo costo fisso mensile è fortemente ridotto, basti pensare che oggi basteranno 8,99 euro al mese, per riuscire a mettere le mani su 150 giga di internet alla velocità del 4G+, passando anche per i canonici minuti illimitati, spendibili senza problemi verso ogni operatore, oppure 200 SMS che gli utenti potranno utilizzare ogni mese.

Da sapere che il canone indicato è da pagare con il credito residuo della SIM, e non una carta di credito ricaricabile o il conto corrente, ed allo stesso tempo porta con sé la totale assenza di vincoli contrattuali di durata. In questo modo l’utente potrà decidere quando e come vorrà di abbandonare WindTre, senza dover incappare nel pagamento di penali o di altro tipo di sanzioni. Al momento attuale non è stata fornita una data limite entro la quale attivare la promozione.