Già nel 2020 Sky aveva lanciato sul mercato la sua offerta personale sulla fibra con il famoso servizio Sky Wi-Fi.

L’obiettivo era quello di fornire una rete domestica, in accordo con Fastweb, che fosse veloce, affidabile e soprattutto semplice da utilizzare.

Infatti per fornire la fibra ai propri clienti si poggia sia alla rete di Fastweb che a quella di Open Fiber e utilizzarla è veramente molto semplice. Basta verificare che il proprio comune sia coperto dalla connessione.

Le promozioni di Sky Wi-Fi comprendono, oltre alla fibra ultraveloce anche la possibilità di attivare varie offerte Sky con cui vedere film, serie tv e anche il calcio e lo sport. Si tratta quindi di tariffe molto esclusive che comprendono una grande varietà di opportunità.

Sky, dal 2024 disponibili anche le tariffe mobili

Dopo le tariffe fisse Sky decide di ampliare la propria offerta rendendo disponibile, a partire dai primi mesi del 2024, i pacchetti Sky Mobile.

Secondo Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia: ‘Con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi diventando un punto di riferimento per le famiglie Sky anche per tutte le esigenze di connettività’.

Come per la rete fissa anche per la mobile ci sarà una collaborazione con Fastweb, infatti la rete si poggerà proprio su quella dell’operatore fornendo dei servizi affidabili e veloci.

Non ci sono ancora tante informazioni e dettagli sulla nuova ‘Sky Mobile powered by Fastweb’ ma sono già state fatte delle promesse come la possibilità di utilizzare il 5G e soprattutto nessun vincolo di durata.