Se avete sempre desiderato uno smartwatch questo è il momento giusto per acquistarlo, soprattutto se vi affidate alla piattaforma Amazon.

In questi giorni è infatti presente lo smartwatch Fossil Gen 6 scontato del 60%, scopriamo insieme alcune delle sue caratteristiche.

Fossil Smartwatch Gen 6 in offerta su Amazon

Display sempre attivo, ora più luminoso e con più colori un’infinità di quadranti per personalizzare il tuo look e vedere sempre l’ora, centinaia di app dall’assistente virtuale al fitness, pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri e altro ancora, con una struttura resistente all’acqua fino a 3 ATM e la ricarica in circa mezz’ora, è l’ideale per tutte le tue attività.

Monitora automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) e altro ancora, grazie al GPS, ti aggiorna su distanza e percorso durante l’attività, i sensori avanzati forniscono i dati a tutte le tue app per la salute e il fitness.

Tieni sempre tutto sotto controllo grazie alle notifiche di chiamate, messaggi di testo e app e alla sincronizzazione automatica di ora, fuso orario e calendario, non perdere nemmeno una chiamata, rispondi ed effettua chiamate direttamente dal tuo orologio quando non hai il telefono a portata di mano, ottimizza la durata della batteria con le modalità a risparmio energetico ulteriormente semplificate. Lo smartwatch è acquistabile, seguendo questo link, a soli 119 euro invece di 299 euro.