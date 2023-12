Se utilizzi frequentemente il tuo smartphone, è facile notare quando qualcosa non va per il verso giusto, ma questo non vale per i dati relativi alla privacy: capire se si tratta di comuni problemi software o di un possibile controllo da parte di terzi può risultare complicato. Se sospetti che il tuo cellulare possa essere sotto controllo, ecco alcuni passaggi per verificare e risolvere la situazione.

Tutto sotto controllo? Identifica e affronta spyware sul tuo smartphone

Innanzitutto, controlla la lista delle app installate sul tuo dispositivo. Gli utenti Android possono farlo attraverso Impostazioni > App > Mostra tutte le app, mentre su iPhone è sufficiente andare su Impostazioni > Generali > Spazio iPhone. Cerca eventuali app sospette o non riconosciute e disinstallale.

Successivamente, verifica la presenza di profili di configurazione personalizzati e VPN, soprattutto su iPhone, in Impostazioni > Generali > VPN e gestione dispositivi. Elimina qualsiasi profilo o connessione sospetta. Ricorda che spesso gli attacchi contro la privacy si trasformano in furti di identità.

Se noti un consumo eccessivo di batteria o traffico dati, potrebbe indicare attività sospette. Controlla questi parametri in Impostazioni > Batteria e disinstalla le app coinvolte, se presenti.

Non trascurare il controllo del credito telefonico, specialmente se ricevi addebiti indesiderati. Utilizza l’app dell’operatore o chiama il servizio clienti per verificare il credito residuo.

Per individuare app-spia, inserisci codici come localhost:8888 o *12345 nel browser o dialer. La comparsa di un menu di configurazione sospetto potrebbe indicare la presenza di un’app-spia. Cerca online guide specifiche per la rimozione.

Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario un ripristino alle impostazioni di fabbrica, assicurandoti di effettuare un backup completo prima di procedere.

Per gli utenti Android, considera l’utilizzo di antimalware. Verifica le impostazioni di Play Protect nel Play Store o esplora opzioni di terze parti per una sicurezza aggiuntiva.

Dalla batteria al traffico dati: analizza i segnali di attività sospette e proteggi la tua privacy dagli aggressori

Infine, adotta delle buone pratiche come evitare di prestare il telefono a degli sconosciuti, installa app solo da store ufficiali, evita lo sblocco del cellulare e mantieni sempre il sistema operativo aggiornato. Proteggere la tua privacy digitale richiede attenzione e azioni tempestive. Mantieni uno sguardo vigile sulle attività del tuo smartphone e adotta le giuste misure per garantire la tua sicurezza online.

Ricorda che la sicurezza online non è qualcosa che può essere fatto sporadicamente, ma è un impegno continuo. Aggiorna regolarmente le tue conoscenze sulle minacce digitali e sii proattivo nel proteggere il tuo dispositivo. La tua privacy è preziosa, quindi investi tempo nelle pratiche di sicurezza e godi di un’esperienza digitale più tranquilla e protetta.