Sky è una delle “Pay TV” più attive in Italia da oltre 20 anni. Ultimamente però sta risentendo particolarmente della presenza della concorrenza. In particolare, DAZN per quanto riguarda i diritti sportivi, e con gli abbonamenti di streaming come Amazon Prime e Netflix. Nonostante questo, però Sky mantiene comunque il ruolo di grande azienda, ampliando il suo pacchetto offerte. Sky Wi-Fi è tra questi e presenta un nuovo pacchetto.

Sky Wi-Fi è l’offerta per la rete fissa e mobile offerta dall’azienda Sky. L’ultima offerta presentata dall’azienda permetterà agli utenti di accedere ad uno sconto di 19,99 euro. Questo sconto permetterà di accedere all’offerta di Sky Wi-Fi ad un prezzo super scontato.

La nuova offerta legata a Sky Wi-Fi

L’offerta ha valenza di 18 mesi. Vediamo insieme le offerte al momento attive per Sky Wi-Fi:

Sky Wi-Fi : con connessione internet illimitata in Fibra FTTH o FTTC, sono comprese chiamate a consumo e modem Wi-Fi Hub al costo di 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi (per poi diventare 29,90 euro );

: con connessione internet illimitata in Fibra FTTH o FTTC, sono comprese chiamate a consumo e modem Wi-Fi Hub al costo di al mese per i primi 18 mesi (per poi diventare ); Sky Wi-Fi Plus : con connessione internet illimitata in Fibra FTTH o FTTC, sono comprese chiamate illimitate gratis e modem Wi-Fi Hub, al costo di 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi (per poi diventare 34,90 euro );

: con connessione internet illimitata in Fibra FTTH o FTTC, sono comprese chiamate illimitate gratis e modem Wi-Fi Hub, al costo di al mese per i primi 18 mesi (per poi diventare ); Sky Wi-Fi Ultra: con connessione internet illimitata in Fibra FTTH o FTTC, sono comprese chiamate a consumo e modem Wi-Fi Hub – con la rete “mesh” di Wi-Fi Spot – al costo di 22,90 euro al mese (per poi diventare 32,90 euro );

con connessione internet illimitata in Fibra FTTH o FTTC, sono comprese chiamate a consumo e modem Wi-Fi Hub – con la rete “mesh” di Wi-Fi Spot – al costo di al mese (per poi diventare ); Sky Wi-Fi Ultra Plus: con connessione internet illimitata in Fibra FTTH o FTTC, sono comprese chiamate illimitate gratis e modem Wi-Fi Hub – con rete mesh di Wi-Fi Spot, al costo di 22,90 euro al mese per i primi 18 mesi (per poi diventare 37,90 euro).

Per poter accedere allo sconto di 19,99 euro per i primi 18 mesi basterà recarsi online o in un negozio Sky. Inoltre, i nuovi clienti Sky Wi-Fi dovranno attivare anche un abbonamento a Sky TV. Questo abbonamento avrà il coto di 14,90 euro per i primi 18 mesi per poi passare a 25 euro. In alternativa sarà possibile attivare l’offerta Sky Glass che prevede anche un abbonamento a Sky TV con l’aggiunta di Netflix. Per poter accedere però a questo pacchetto è necessario acquistare la relativa Sky Glass TV.