Tutti sanno che su WhatsApp in versione mobile si possono inviare dei video e delle foto visibili solo una volta. Ora come ora starebbe accadendo la stessa cosa anche per la versione desktop, ovvero WhatsApp Web. Una novità molto importante bolle in pentola per tutti coloro che amano particolarmente la privacy.

L’obiettivo è rendere la piattaforma sempre più sicura e soprattutto immune da qualsiasi tipo di rischio legato a tale ambito.

WhatsApp: stanno per arrivare sulla versione desktop immagini e video effimeri

Una delle più grandi novità che ha integrato WhatsApp nel corso di questi ultimi mesi è stata quella dei messaggi effimeri. Svariati utenti si sono ritrovati ad accogliere tutti quei messaggi che si autodistruggono dopo un determinato periodo di tempo, ovviamente previa impostazione da parte di chi vuole che tutto vada in questo modo.

In poche parole, se volete che quel messaggio dopo un tot di tempo non sia più disponibile nella chat con un determinato interlocutore, potrete impostare una sorta di timer. La stessa cosa sta per arrivare anche sull’applicazione dedicata agli utenti desktop, ma per quanto riguarda foto e video. Sull’applicazione mobile tutto ciò esiste già, ed era tempo di implementarlo anche su WhatsApp Web.

Tra un po’, non appena finirà la fase di test in beta, gli utenti desktop potranno inviare immagini e video visualizzabili solo ed esclusivamente una volta. Dopo che l’interlocutore avrà ricevuto il file multimediale e lo avrà aperto, non potrà più rivederlo. In questo modo la privacy degli utenti sarà ancora più salvaguardata.