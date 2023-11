Whatsapp, l'app rivoluziona la privacy con la nuova funzione di autodistruzione

Recentemente, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità di sicurezza nella sua versione desktop che consente agli utenti di inviare foto e video che si autodistruggono dopo essere stati visualizzati dal destinatario. Questa caratteristica, che era stata precedentemente rimossa, è ora nuovamente disponibile, segnando un ulteriore passo avanti nella protezione della privacy degli utenti.

Whatsapp: le novità in arrivo

Per utilizzare questa funzione, gli utenti devono semplicemente cliccare su un pulsante a forma di cerchio con il numero “1” durante l’invio di un messaggio. Questa azione permette di inviare una fotografia o un video che, una volta visualizzati dal destinatario, si cancelleranno automaticamente, lasciando così nessuna traccia nella chat. Attualmente, questa novità è disponibile solo su WhatsApp Web, ma è probabile che venga estesa anche alla versione per Mac nelle prossime ore.

Al momento, però, l’accesso a questa funzionalità è limitato. Gli sviluppatori di WhatsApp stanno infatti rilasciando questa caratteristica in modo graduale, seguendo un approccio a scaglioni. Ciò significa che nei prossimi giorni o settimane la funzione sarà resa disponibile a un numero sempre maggiore di utenti.

In aggiunta a questa novità, qualche settimana fa WhatsApp ha ampliato le sue funzionalità con l’introduzione dei Canali in Italia. Tale caratteristica ora consente a tutti gli utenti di creare canali, estendendo ulteriormente le possibilità di comunicazione offerte dall’app. Per ulteriori dettagli su come utilizzarla, gli utenti possono fare riferimento alla pagina ufficiale dedicata.

Questi aggiornamenti rappresentano un passo significativo per WhatsApp nel suo impegno costante nel migliorare l’esperienza utente e garantire una maggiore sicurezza e privacy nelle comunicazioni. Con l’implementazione di queste nuove funzionalità, WhatsApp continua a consolidare la sua posizione come una delle applicazioni di messaggistica più popolari e affidabili a livello mondiale.