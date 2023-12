TIM Iron Power e Supreme Web Easy, prezzi da 6 EURO e fino a 150GB

Un gestore molto famoso impiega in realtà poco tempo a recuperare tanti clienti dopo averne persi diversi. È questa la trafila che stanno seguendo svariati colossi tra cui figura anche il nome di TIM.

In questo caso non si può parlare altro che di una vera e propria istituzione nel mondo della telefonia sia fissa che mobile. Sotto quest’ultimo piano, c’è da dire che in tutta Europa il nome del gestore italiano è più che conosciuto. La grande qualità che dà sempre lo contraddistingue lo ha spinto a raggiungere risultati eccezionali, soprattutto in Italia.

Adesso sono due le offerte che potrebbero cambiare l’inerzia della costante gara che vede protagonisti i gestori. Entrambe arrivano da parte di TIM e fanno parte della linea Power.

TIM: le due offerte che fanno parte della gamma Power partono da 6,99 €

Danno un’occhiata alle offerte pubblicate da TIM durante l’ultimo periodo, sono davvero poche quelle che sono risultate degne di nota. Il celebre gestore però vuole sterzare decisamente e invertire la tendenza di quest’ultima parte del 2023.

Per questo motivo qui, ecco che arrivano due offerte che già in passato qualcuno aveva visto, anche se con altri nomi. La prima è la Power Iron, offerta che garantisce tutti i mesi minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga e un prezzo di 6,99 €.

La seconda offerta invece è una vecchia conoscenza degli utenti di TIM e si chiama Power Supreme Web Easy. Al suo interno ecco minuti e messaggi illimitati verso qualsiasi gestore e 150 GB in 4G per 7,99 € al mese.