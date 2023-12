Una delle azioni più comuni effettuate da tutti gli utenti sul territorio italiano, e mondiale, riguarda la ricarica notturna del proprio dispositivo mobile, prassi che porta il consumatore a collegare in carica lo smartphone, proprio nel momento in cui la sua utilità viene a mancare. Una prassi che di base non ha risvolti negativi sull’efficienza del prodotto e similari, ma che allo stesso tempo porta con sé un aspetto importante da tenere in considerazione.

Di base dovete sapere che durante la ricarica lo smartphone tende a scaldarsi, proprio perché ricevere un boost di energia (ancora di più con la ricarica rapida), che in un qualche modo deve riuscire a dissipare, sia attraverso la superficie, che i meccanismi studiati per il dispositivo stesso dal produttore. Nella maggior parte dei casi non succederà nulla, ma nel caso in cui il consumatore collegasse lo smartphone e lo posizionasse in un’area troppo ristretta, potrebbe portare ad una grave difficoltà.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare i codici sconto Amazon ed anche i nuovi prezzi bassi che nessuno vi ha mai raccontato.

Smartphone, la ricarica notturna è sconsigliata

Le conseguenza potrebbero essere altamente imprevedibili, la più comune porterebbe la batteria a rovinarsi, quindi avere difficoltà di vario genere nella ricarica o nella gestione della carica stessa, passando poi per la possibile fusione della batteria, ma anche finendo con il rischio incendio in cui effettivamente si potrebbe incappare.

Prestate sempre la massima attenzione nel momento in cui ricaricate lo smartphone, lasciandogli tutto lo spazio disponibile e necessario per aerarsi correttamente.