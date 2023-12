Vodafone, le Silver da 7 EURO arrivano fino a 150 GIGA

Tra i gestori più importanti nel mondo della telefonia mobile italiana c’è sicuramente Vodafone, che oltre al panorama europeo predilige anche il Bel Paese.

Qui sono state lanciate delle nuove offerte che hanno solo un obiettivo: battere la concorrenza ristabilendo l’ordine naturale delle cose. A tal proposito Vodafone sta continuando a pubblicizzare le sue due promo della gamma Silver, che hanno lo stesso nome ma che differiscono per prezzo e per alcuni altri aspetti. Le sorprese sono dietro l’angolo, ma questa volta a quanto pare non spettano a tutti.

Vodafone propone due offerte, ecco cosa contengono le Silver di dicembre

Compaiono di nuovo le due offerte che tempo addietro hanno fatto battere il cuore a tantissime persone. Sono inoltre moltissimi gli utenti che, una volta scappati via, hanno scelto di fare dietrofront per optare per una di queste due promo.

La prima Silver consente a tutti di poter avere ogni mese per 7,99 € tutto ciò che occorre. Con minuti senza limiti, messaggi senza limiti e 100 giga disponibili per navigare in 4G, questa promo si afferma come una delle migliori.

La seconda Silver invece costa ogni mese 9,99 € sottoponendo al pubblico che la sottoscrive un corrispettivo di contenuti ancora superiore. Qui Vodafone ha incluso minuti ed SMS senza limiti esattamente come la prima offerta, ma con 150 giga in quattro giga per navigare in Internet.

Oltre a questo ricordiamo che Vodafone consente a tutti gli utenti che sottoscrivono la promo con pagamento automatico SmartPay, di avere 50 giga extra ogni mese. La promozione mobile è dedicata agli utenti che provengono da Iliad o dai gestori virtuali.