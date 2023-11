Vodafone Silver, le due offerte da 6 e 7 EURO al mese

Con Vodafone si può rientrare in ogni momento ma solo se si fa parte di alcuni gestori ben precisi. Il gestore ha dato dato il via alla sua nuova campagna winback che include due offerte che sono state proposte a diversi nuovi utenti.

In basso potete notare innanzitutto a chi sono destinate le offerta e poi i contenuti presenti al loro interno.

Vodafone continua a stupire, queste due offerte sono state già viste in passato ma ora sono migliori

Chi ha una SIM Iliad o fa parte di un qualsiasi operatore virtuale, può optare per una delle due nuove Silver. Vodafone ha tirato in ballo di nuovo quelle due proposte che in passato avevano fatto arrivare tanti nuovi utenti e rientrare tanti ex clienti. Entrambe ora hanno un prezzo più basso rispetto al passato, con la prima che almeno per il momento ha un costo incredibilmente basso.

Questa include infatti al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori di telefonia mobile e fissa. Inoltre ci sono 100 giga disponibili per navigare sul web, il tutto per 6,99 € al mese. L’altra offerta è praticamente speculare ma cambia per quanto riguarda giga e prezzo. La seconda Silver di Vodafone infatti include al suo interno tutti i mesi minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga al mese in 4G.

Il prezzo nel secondo caso è di 7,99 € e c’è anche una sorpresa, che però riguarda entrambe le offerte. Chi utilizzerà il servizio di ricarica automatica Smartpay, potrà avere 50 giga al mese in più per navigare sul web.