Android è uno dei sistemi operativi più conosciuti al mondo, al pari con IOS, con cui da anni si contende il ruolo di leader dominante.

Tuttavia, nonostante esso si presenti molto intuitivo e semplice da utilizzare, è possibile che non siate ancora pienamente a conoscenza di tutte le funzionalità e possibilità di utilizzo di questo sistema operativo.

Anche coloro che si sono sempre affidati a dispositivi Android, potrebbero avere qualche lacuna ed essersi persi qualche piccola novità.

Non ci credete?

Ebbene facciamo una prova!

Android: scopri come bloccare le chiamate da numeri sconosciuti

Secondo quanto è stato evidenziato da una ricerca online, sono davvero poche le persone a sapere che Android presenta una funzione specifica e preimpostata molto utile. Questa funzionalità consente di bloccare le chiamate dei numeri non presenti nella nostra rubrica. Si tratta, come già detto, di un’opzione già preinstallata, dunque, per attivarla, non è richiesto il ricorso o l’installazione di alcuna app terza.

Per attivare questa funzione, basta seguire brevi e semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna cliccare sull’icona dei tre puntini che si trovano sulla schermata in alto a destra e che corrispondono alle “Impostazioni“. Da qui selezionare la voce “Numeri bloccati” e scegliere tra le diverse opzioni che vengono mostrate quella con la dicitura “Numeri non presenti in Contatti“. Essa blocca, in automatico, tutti i numeri che non sono presenti nella vostra rubrica di contatti.

Grazie a questa funzionalità potete, in conclusione, evitare di essere disturbati da numeri sconosciuti e soprattutto, essere preventivamente al sicuro da eventuali tentativi di truffe telefoniche. Con il tempo diventate sempre più frequenti e difficili da riconoscere