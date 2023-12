CMLink Italy è un operatore telefonico virtuale che appartiene a China Mobile International Limited e propone anche nel nostro paese diverse offerte mobile di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre ad un prezzo super scontato due delle sue offerte mobile, ovvero CMLink Super 100 e CMLink Super 150, grazie alla promo CMLink Xmas. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CMLink Italy, le offerte Super 100 e Super 150 ora disponibili in sconto

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CMLink Italy sta proponendo due sue offerte mobile in super sconto. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alle offerte mobile denominate CMLink Super 100 e CMLink Super 150. Grazie alla nuova promozione per Natale denominata CMLink Xmas, gli utenti potranno dunque attivare una delle due offerte ad un prezzo scontato.

Nello specifico, su queste offerte sarà applicato uno sconto di 12 euro all’anno, ovvero 1 euro al mese per 12 mesi. Tutti i nuovi clienti di CMLink Italy, quindi, potranno attivare una di queste offerte risparmiando ogni mese sul costo del rinnovo mensile, pagando rispettivamente 6,99 euro e 8,99 euro al mese.

Entrambe le offerte includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per effettuare chiamate verso la Cina e 200 SMS verso tutti i numeri. Le offerte includono poi rispettivamente 100 GB e 150 GB di traffico dati. Sono poi compresi anche 3 GB di traffico dati da utilizzare per navigare in Cina. Ricordiamo che, secondo i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore virtuale sta inoltre scontando il costo di attivazione e della scheda sim a 1 euro anziché 10 euro.