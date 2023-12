La scoperta di immagini inedite, presenti all’interno del trailer ufficiale rilasciato da Netflix, getta nuova luce sulla straordinaria partecipazione della celebre cantante colombiana Carolina Giraldo, nota con il nome d’arte Karol G. La sua presenza nel cast rivela un’interpretazione affascinante nel ruolo di Carla, un’amica intima di Griselda di Medellín (Colombia), il cui arrivo a Miami, insieme ad altre donne coinvolte nel mondo della prostituzione, è legato all’audace contrabbando di prodotti. Nel corso della trama, Carla emerge come una delle confidenti più affidabili di Griselda, aggiungendo profondità e complessità alla storia.

Il trailer, inoltre, introduce il pubblico a una performance straordinaria di Sofía Vergara, già acclamata attrice, nei panni della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco. Questo ruolo segna una svolta significativa nella carriera dell’artista, mostrando la sua versatilità e capacità di affrontare personaggi complessi e affascinanti. La combinazione di talento e carisma di Karol G e Sofía Vergara promette di portare la serie a nuove vette di successo.

Griselda arriva su Netflix

La serie televisiva, composta da sei avvincenti episodi, non solo presenta Sofía Vergara come protagonista di spicco ma la vede anche nel ruolo di produttrice esecutiva, evidenziando il suo coinvolgimento diretto nella creazione dell’opera. La duplice responsabilità di interpretare Griselda e partecipare alla produzione sottolinea l’impegno di Sofía Vergara nel garantire un risultato finale di alta qualità.

Griselda, programmata per debuttare su Netflix il 25 gennaio 2024, sarà accessibile a livello globale in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La data di lancio suscita grande attesa tra i fan della piattaforma di streaming e gli appassionati di drammi avvincenti. Eric Newman e Andres Baiz, già noti per la loro collaborazione a successi come Narcos e Narcos: Messico, si confermano come creatori e produttori della serie, con Baiz che assume anche il ruolo di regista per tutti gli episodi. La loro esperienza nel genere promette di offrire uno sguardo avvincente sulla vita di Griselda Blanco, un’affascinante imprenditrice colombiana la cui abilità nel gestire affari e famiglia le ha conferito il titolo di “Madrina.”

In sintesi, Griselda si presenta come una promettente aggiunta al catalogo di Netflix, arricchita dalle interpretazioni di talentuose star come Karol G e Sofía Vergara, unite alla maestria di creatori già affermati nel mondo delle serie televisive crime. La combinazione di elementi intriganti, una storia avvincente e un cast di grande calibro fa di Griselda una produzione da non perdere.