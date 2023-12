1Mobile spiazza ancora una volta i consumatori con il lancio di una promozione più unica che rara, al cui interno si possono trovare tantissimi contenuti, al giusto prezzo finale di vendita. Basti pensare, infatti, che oggi gli utenti si ritroveranno a spendere solamente 4,99 euro per avere libero accesso a 220 giga al mese.

Andiamo con ordine, la promozione oggetto del nostro articolo ha validità fino al 4 dicembre 2023 incluso, ciò sta a significare che al termine della giornata verrà disattivata e non sarà più possibile richiederla. Gli utenti vi possono accedere tramite il sito ufficiale, sia con portabilità da un qualsiasi numero di telefono (a prescindere dall’operatore), sia su nuova numerazione. Per le prime 2 mensilità è previsto uno sconto del 50%, ciò sta a significare che si risparmieranno 5 euro al mese.

1Mobile, offerte da non credere e prezzi mai visti

All’interno della promozione si trovano i migliori contenuti immaginabili, infatti gli utenti possono fruire di ben 90 SMS da spendere verso tutti, minuti illimitati che potranno essere utilizzati per telefonare a chiunque si desideri, per finire con ben 220 giga di traffico dati alla massima velocità garantita da 1Mobile.

Il prezzo della promozione è comunque ridottissimo, infatti basteranno 4,99 euro al mese per i primi 2 rinnovi, per poi arrivare a costare 9,99 euro. Il canone deve essere versato con il credito residuo, senza vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà possibile recedere in un qualsiasi momento.