Windtre assolutamente da non credere con la migliore promozione dell’ultimo periodo, finalmente disponibile per un buon numero di utenti, anche se nella maggior parte dei casi sono consumatori in possesso di determinati requisiti: come l’uscita da Iliad o da un MVNO.

Avete capito bene, per accedere alla Go 150 Flash+ Digital, il cliente deve essere in condizione d’uscita, ovvero richiedere la portabilità diretta, da uno dei suddetti operatori telefonici. Il costo di attivazione è contenuto, basteranno meno di 20 euro, compresa la prima mensilità, nonché comunque qualche giorno per effettuare il trasferimento completo.

WindTre, i contenuti dell’offerta

Il punto forte della suddetta offerta è chiaramente il prezzo, poiché oggi bastano solamente 8,99 euro al mese per accedervi, pagando il canone con il credito residuo, senza doversi affidare a carte di credito o bancomat di vario genere. Il tutto porta ad un bundle comunque abbastanza fornito, composto da minuti illimitati che possono essere spesi verso tutti, ma anche 200 SMS che si potranno inviare a chiunque si desideri, oppure 150 giga di traffico dati in 4G+.

Da notare che la navigazione, almeno a questo prezzo, non è prevista in 5G, ciò sta a significare che nel caso in cui si volesse fruire dell’ultima tecnologia, sarà necessario versare un piccolo sovrapprezzo. L’attivazione della promo, come anticipato, è possibile tramite il sito ufficiale, con consegna della SIM a domicilio entro pochi giorni, dopo aver verificato le condizioni di possibile accesso alla suddetta.