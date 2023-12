Le ultime novità di dicembre su Netflix, Prime Video e Disney+

Dicembre 2023 è giunto e con esso l’appuntamento annuale che gli amanti delle serie TV e dei film aspettano con trepidazione: le anticipazioni delle novità su Disney+, Netflix e Amazon Prime Video. Le piattaforme di streaming continuano a offrire un ampio spettro di contenuti, spaziando da epiche saghe fantasy a commedie natalizie, passando per documentari e thriller. Gli abbonati possono aspettarsi un dicembre ricco di emozioni e intrattenimento per tutti i gusti. Esploriamo insieme quelle che saranno le nuove proposte in arrivo per ciascuna piattaforma online di streaming.

Le novità in arrivo su Disney+

Il mese su Disney+ si apre con il debutto di “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” il 20 dicembre. La serie promette epiche sfide per giovani eroi Percy Jackson, Grover Underwood e Annabeth Chase. La serie si distingue per una lista impressionante di guest star tra cui spicca Lin-Manuel Miranda.

Segue “Raffa”, una docuserie in tre episodi dedicata alla vita pubblica e privata di Raffaella Carrà. Da sempre simbolo di libertà, icona LGBTQ+ e regina della TV. Raffaella Carrà è un mito che ha superato ogni barriera ed è stata una delle figure pubbliche più amate negli ultimi 50 anni di televisione. La docuserie, come detto, avrà tre episodi da un’ora l’uno e ripercorre la vita sia pubblica che privata della Carrà a partire dalla sua infanzia.

Il 22 dicembre arriva invece la stagione 2 di “What If..?” che segue ancora la storia de l’Osservatore nel multiverso Marvel. Mentre il 15 dicembre arriverà sulla piattaforma Disney+ il film “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”. Parallelamente lo stesso giorno, arriverà sulla piattaforma anche il documentario “Eroi senza tempo” che esplorerà il percorso di creazione dell’eroe archeologo. A chiudere il cerchio delle novità su Disney+ dal 6 Dicembre troveremo “Theater Camp. Un’estate a tutto volume”. La commedia vede come protagonisti Amos e Rebecca- Diane (Ben Platt e Molly Gordon) due amici, insegnanti di recitazione presso un campeggio malandato a nord di New York.

Le novità presenti su Netflix

L’offerta di dicembre per Netflix include “Il mondo dietro di te”. Il thriller apocalittico sarà presente dall’8 dicembre e vedrà come protagonisti Julia Roberts ed Ethan Hawke. Nel film una vacanza di famiglia viene sconvolta da due estranei che nel cuore della notte cercando di sfuggire ad un cyberattacco. La situazione diventerà sempre più terrificante e obbligherà tutti a venire a patti con il proprio ruolo in un mondo prossimo al collasso.

“Galline in fuga: l’alba dei nugget” arriva il 15 dicembre su Netflix, offrendo un sequel in stop motion del noto film d’animazione. La pellicola promette nuove avventure per Gaia e la sua gang.

Inoltre, troviamo: “Faccia a faccia con l’età: conversazioni con un terrorista” propone un documentario sulla storia dell’ETA, fornendo una prospettiva unica attraverso un’intervista con Josu Urrutikoetxea. “Maestro”, dal 20 dicembre, che racconta la storia d’amore epica tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. “Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco” è atteso il 22 dicembre, portando su Netflix Sofia Boutella nel ruolo della forestiera Kora in una lotta per la sopravvivenza contro il tirannico Reggente Balisarius.

“Uno splendido errore”, in arrivo il 7 dicembre, che racconta la storia della quindicenne Jackie Howard che dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente deve imparare ad adattarsi a quella che sta per diventare la sua nuova vita nella campagna del Colorado. Il tutto insieme alla sua tutrice ed altri otto esuberanti ragazzi. Sempre il 7 dicembre ritorna Gianna con la seconda stagione di “Odio il Natale”. Tutti pronti a scoprire come è cambiata la vita della protagonista interpretata da Pilar Fogliati dopo la scorsa Vigilia di Natale? Il 12 dicembre arriva “Under Pressure: verso i mondiali di calcio femminile”, una serie sportiva che avvicina il pubblico alle storie delle calciatrici della Nazionale femminile statunitense. Infine, il 29 dicembre, ci aspetta “Berlino” lo spin-off dedicato all’omonimo protagonista della famosa serie “La Casa di Carta”.

Cosa ci aspetta invece su Prime Video?

“Buon Natale da Candy Cane Lane” inaugura il mese (1 dicembre), con Eddie Murphy in una commedia natalizia incentrata su una gara di decorazioni. Una serie di simpatiche avventure avrà origine dall’arrivo dell’elfa Pepper pronta a lanciare un incantesimo per avere una chance in più di vittoria.

“Dealing With Christmas”, disponibile dall’8 dicembre, racconta la storia di Greg, un poliziotto solitario, e Richard Silestone, un personaggio di un film di Natale, che scambiano i loro mondi quando Babbo Natale decide di avverare il desiderio della figlia di Greg che il padre assomigli a quel personaggio di finzione.

Sempre disponibile dall’8 dicembre è “Your Christmas or mine 2”. Nella pellicola, la relazione tra James e Hayley viene messa a dura prova da una vacanza con le loro famiglie. E ancora “Dating Santa” una tenera storia d’amore che nasce nel periodo più magico dell’anno. I protagonisti della storia sono Lucia (Ana Serradilla) e Sergio (David Chocarro) che cercheranno un modo per introdurre l’uomo alla figlia di Lucia, Leo (Olivia Duflos). Peccato che una serie di sotterfugi renderanno la cosa alquanto complicata. In ultimo “Merry Little Batman” è una action comedy per tutta la famiglia. Il corto animato diretto da Mike Roth racconta la storia di Damian Wayne che ritrovatosi solo la Vigilia di Natale deve trasformarsi nel “Piccolo Batman” per difendere la sua città (Gotham).

Il 12 dicembre invece arriva “I Farad” che racconta la storia di un giovane ragazzo di Madrid che vede la sua vita cambiare per sempre dopo essersi imbattuto in una tanto ricca quanto misteriosa famiglia (i Farad). Dal 2 al 15 dicembre è attesa la seconda stagione di “Reacher” con Jack Reacher (Alan Ritchson) che riceve uno strano messaggio in codice in cui viene informato che qualcuno sta assassinando uno ad uno i membri della sua ex unità. Infine, il 21 dicembre, arriva “Gigolò per caso”. Nel film Alfonso (Sermonti) scopre che il padre (De Sica) gli ha tenuto segreto il suo vero lavoro. Il lavoro in questione è quello del gigolò, e visto che si trova in una difficile situazione economica Alfonso decide di seguire le orme del padre.