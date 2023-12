Esselunga riguadagna la fiducia degli utenti con il lancio di una spettacolare campagna promozionale di Natale, che le permette di facilitarsi di non poco la vita, in termini di rivendita di prodotti elettronici, siano essi terminali mobile, come smartphone, o elettrodomestici fondamentali per le nostre case.

Tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici, in questo modo sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per avere ugualmente la certezza di raggiungere un livello di risparmio elevato. Al solito raccomandiamo di farlo il prima possibile, poiché le scorte potrebbero terminare anzitempo.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere in esclusiva gratis solo con il nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

Esselunga, attenzione a questi sconti speciali

Occasioni a non finire vi attendono oggi da Esselunga, dove potrete trovare la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy A14, che oggi ha un prezzo di 148,39 euro, uno smartphone di fascia bassa, che comunque può riservare non poche sorprese all’utente finale, in termini sopratutto di: display LCD da 6,6 pollici di diagonale, sistema operativo Android 13, processore octa-core MediaTek, 4GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, nonchè chiaramente il prezzo finale di soli 148,39 euro.

Le offerte disponibili da Esselunga non terminano chiaramente qui, infatti sarà possibile mettere le mani anche su un televisore LED United da 32 pollici, con una spesa finale di soli 99,16 euro.

Non perdetevi quindi tutti i bellissimi sconti che Esselunga ha deciso di attivare nel periodo corrente, fruendo della campagna promozionale che potete trovare elencata qui sotto.