Lidl non finisce mai di stupire tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, infatti proprio in questi giorni sono stati attivati nuovi sconti speciali, con i prezzi migliori del momento.

Gli acquisti, come al solito nel momento in cui parliamo di Lidl e di similari, possono tranquillamente essere completati da coloro che decideranno di recarsi personalmente in un negozio fisico, senza costi aggiuntivi o differenze di vario genere. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di completare l’ordine il prima possibile, in quanto le scorte potrebbero essere estremamente limitate.

Lidl, un’occasione che nessuno si aspettava

Ultimi giorni di disponibilità per una delle campagne promozionali più scontate del momento, infatti gli utenti possono acquistare tanti prodotti che hanno un costo inferiore alle aspettative, perlopiù dispositivi per la casa come il lavavetri che costa solamente 14 euro, ma anche lo stesso lavasuperfici a vapore, disponibile a 24,99 euro, per finire con uno a scelta tra il termoventilatore con presa a 17,99 euro (da inserire quindi nella presa a muro), passando per il dispositivo più costoso della selezione, il radiatore ad olio da 59 euro.

Forte attenzione viene posta, come sempre del resto, anche al mondo del fai-da-te, con il compressore verticale da 50 litri a 179 euro, la pistola sparapunti ad aria compressa a 24,99 euro, oppure il tubo con avvolgicavo da 10 metri, che costa 19 euro.

Tutte le offerte del volantino sono perfettamente visibili nelle pagine sottostanti.