Unieuro ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà sul territorio italiano, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, condita con i migliori prezzi bassi del momento, e la possibilità di accedere ai medesimi sconti, approfittando degli acquisti effettuabili sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Proprio quest’ultimo rappresenta l’ancora a cui gli utenti possono aggrapparsi, nell’idea comunque di poter acquistare dal divano di casa propria, e ricevere allo stesso tempo la merce direttamente al domicilio senza costi aggiuntivi di alcun tipo. In parallelo è bene sapere che tutti i prodotti acquistati sono collegati dalle medesime condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per la telefonia mobile

Unieuro riserva tanti sconti agli utenti

Ultimo giorno disponibile per approfittare degli incredibili sconti di Unieuro, gli utenti oggi sono liberi di accedere ad una infinità di sconti speciali, con i migliori prezzi applicati anche sugli smartphone, ad esempio è possibile acquistare un bellissimo Samsung Galaxy S23+, pagandolo soli 699 euro.

Le offerte alternative, per quanto riguarda la telefonia mobile, sono più che altro legate a modelli più economici, quali possono essere Realme 11 Pro 5G, oppure anche Realme 11 5G, Honor 90, Honor 90 Lite, Honor X8 Plus, Oppo A98, Oppo Reno10 e TCL 40, con prezzi che non vanno mai oltre i 429 euro. L’unico accenno ad un top di gamma viene riservato al Google Pixel 8 Pro, disponibile anche online a 999 euro.