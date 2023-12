Fastweb costa 7 EURO al mese e regala un SUPER servizio gratis

Offerta dopo offerta, gli utenti hanno capito quali sono le migliori da prendere in esame durante questo mese di novembre. Il 2023 volge al termine ma ci sono alcuni gestori che stanno approfittando degli ultimi botti da sparare per portare dalla loro parte un gran numero di persone. Fastweb sta promuovendo offerte con tanti contenuti al loro interno e con tantissime sorprese interessanti

Chi cerca offerte del genere, sa di volere tutto ma soprattutto un prezzo basso. Non ci sono problemi sotto questo punto di vista siccome i gestori virtuali sono ad oggi i maestri nel settore. Non sarà difficile trovare uno di questi operatori pronto a concedere una promo piena di minuti, SMS e giga. È proprio per questo motivo che Fastweb vuole reagire mettendo in circolazione tutte le sue migliori promozioni mobili.

Fastweb distrugge la concorrenza e offre la sua promo da 150 giga per tre mesi gratis

Non sarebbe facile per nessuno contrastare l’ultima offerta che Fastweb ha lanciato sul suo sito ufficiale durante questo mese di novembre. Il famoso provider virtuale mette in circolazione il meglio con la sua nuovissima Mobile, in grado di offrire minuti e giga per navigare sul web ogni giorno.

Partendo da un prezzo di soli 7,95 € ogni 30 giorni, questa promo garantisce 150 giga al mese in 5G e minuti senza limiti verso tutti i gestori. La vera novità però sta nel periodo in cui l’offerta sarà gratuita: una volta sottoscritta, gli utenti potranno averla senza pagare per i primi tre mesi. Ricordiamo che si tratta dell’offerta con la rete mobile più veloce in assoluto.