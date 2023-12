S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si preannuncia come un titolo survival horror open world con una storia non lineare che continuerà l’avventura narrata nel primo capitolo. Il debutto è atteso per PC e Xbox Series X|S nel primo trimestre del 2024 e quindi si stanno intensificando le informazioni a riguardo.

Il team di sviluppatori della GSC Game World ha pubblicato su YouTube il trailer dedicato alla storia di Strider. Questa sarà la storyline principale dell’avventura e permetterà di scoprire i segreti che si nascondono all’interno della Zona di Esclusione nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl.

I giocatori si troveranno immersi in un mondo caratterizzato da atmosfere inquietanti dove la paura ci accompagnerà per tutto il tempo. Tra nemici e mostri da sconfiggere, non si potrà mai abbassare la guardia.

Il debutto ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è molto vicino, il titolo sarà un’esclusiva Microsoft e arriverà nel primo trimestre del 2024

Secondo le recenti dichiarazioni rilasciate da Evgeniy Grygorovych, CEO di GSC GameWorld, solo per completare la trama principale i giocatori dovranno impegnarsi per oltre 40 ore.

Tuttavia, se si considerando le missioni secondarie che popoleranno il mondo di gioco, la durata dell’esperienza aumenterà notevolmente. Verrà lasciata massima libertà ad ogni giocatore di affrontare i misteri di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e decidere come proseguire nella trama.

Inoltre, le scelte prese durante le varie missioni andranno a creare un percorso narrativo differente. Questo porterà ad uno di quattro finali differenti così come evolveranno e cambieranno le conseguenze relative ad ogni missione svolta, anche le secondarie.