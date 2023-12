Google ha annunciato recentemente diversi aggiornamenti per alcune delle sue app e servizi Web, portando miglioramenti significativi a Chat, Drive e Slides. Gli utenti avranno a disposizione funzioni implementate e più precise, oltre che ad altre interessanti novità davvero sorprendenti.

Uno dei principali vantaggi di Google è proprio dato da Drive, probabilmente, per la sua flessibilità. Su di essa è possibile caricare, archiviare e condividere qualsiasi tipo di file, come documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, immagini e video. Inoltre, grazie alla sua integrazione con altre applicazioni di Google, come Gmail, Calendar e Docs, si può accedere ai propri documenti e collaborare con altri utenti in tempo reale.

Layout e funzionalità nuovi di Google

Google Slides, il servizio di presentazioni, ha aggiunto una funzionalità di registrazione. Ora è possibile registrare la presentazione, integrando video e audio. Il video risultante può essere condiviso con gli altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile per gli abbonati Workspace, inclusi i piani Business Plus, Business Standard, Enterprise Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, la versione Plus del precedente, Enterprise Standard ed Education Plus.

Il nuovo layout dei messaggi di Google Chat, che offre una presentazione simile a fumetti con colori diversi per i messaggi inviati e ricevuti, è ora presente su iOS. Questo restyling migliora l’usabilità, allineandola con gli standard di stile delle app di messaggistica più comuni. L’aggiornamento è già disponibile per gli utenti aventi anche qui Workspace, ma è adoperabile anche gratuitamente.

Google Drive su Web sta ricevendo un restyling profondo della schermata iniziale. Ora, gli utenti saranno accolti con una selezione di file e cartelle suggeriti in base al contesto. La vista file e cartelle è facilmente switchabile e ci sono vari filtri disponibili, come la data di ultimo accesso e la collaborazione con altri utenti. L’aggiornamento adotta anche gli elementi grafici del Material You oppure Material Design. La distribuzione graduale coinvolgerà tutti gli utenti, sia quelli a pagamento che quelli gratuiti.

Google ha anche introdotto un nuovo scanner di documenti su Google Drive per iOS e iPadOS. La nuova versione presenta un pulsante per la scansione, offrendo una cattura automatica o manuale delle pagine. Inoltre, gli utenti negli Stati Uniti possono beneficiare di suggerimenti AI per i titoli delle scansioni in base al contenuto. L’aggiornamento è disponibile per gli abbonati Workspace e gli utenti gratuiti su iOS e richiede l’aggiornamento dell’app alla versione 4.2023.46227.