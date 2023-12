La Samsung entra nel settore dei browser con il proprio sistema personale, facendo ufficialmente il suo ingresso nei sistemi Windows, ampliando così l’esperienza dell’ecosistema Samsung e portando alcune delle sue funzioni anche sui PC.

L’azienda è per lo più conosciuta dagli utenti per i suoi dispositivi innovativi e per altre tecnologie. In questo modo va ad affermarsi in una fascia di mercato dapprima non raggiunta, fermandosi ancora una volta come una delle società più affermate nel mondo. Samsung Internet è però al momento soltanto disponibile per alcuni utenti in due lingue specifiche.

Cosa caratterizza Samsung Internet? Si diversifica dagli altri browser?

Basato sulla piattaforma Chromium, il browser è attualmente usabile solo in inglese e coreano, ma rappresenta un’aggiunta significativa per gli utenti Samsung. Compatibile con le estensioni del Chrome Web Store, il sistema proporrà un’esperienza di navigazione personalizzabile con temi, funzionalità e sfondi come il blocco degli annunci pubblicitari e la modalità di navigazione in incognito.

Ciò che risulta particolarmente interessante per gli utenti, che posseggono già un dispositivo creato dall’azienda, è la possibilità di sincronizzare la cronologia, i segnalibri, le schede e le pagine aperte tra lo smartphone e il PC semplicemente accedendo al proprio profilo Samsung Members. Sebbene al momento la sincronizzazione delle password non sia ancora supportata, è prevista l’introduzione di questa funzionalità nella versione definitiva del browser.

Inoltre, esso concede di importare facilmente i segnalibri e le impostazioni da altri browser presenti sul PC, tra cui Microsoft Edge e Chrome. Al momento in versione beta, è adoperabile per il download per gli utenti di Windows 10 o versioni successive, offrendo un’alternativa consolidata e integrata per la navigazione web nel mondo Samsung.