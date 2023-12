Negli ultimi giorni, alcuni utenti Iliad hanno notato un singolare inconveniente nella geolocalizzazione della loro connessione Internet. Un fenomeno che ha portato Iliad a “parlare francese” su vari siti web e servizi online, addirittura mostrando annunci pubblicitari in lingua durante la navigazione su YouTube Italia. Sebbene possa sembrare un problema di piccola importanza, ha attirato l’attenzione e la curiosità dei clienti, suscitando una forte discussione sulle community.

Il dissenso è nato dal fatto che Iliad sia sempre stata famosa per i suoi ottimi servizi e ritrovarsi con una lingua sconosciuta è stata una spiacevole sorpresa. L’operatore opera nel campo della telefonia italiana da diversi anni e può vantare di una grande cerchia di utenti. Uno dei suoi punti positivi è sempre stato l’aggressività delle promozioni, che combattono i competitor a suon di convenienza.

La risposta efficace di Iliad

Gli esperti hanno prontamente agito da portavoce per gli utenti, riportando l’insolito problema e aprendo un dialogo con Iliad per cercare una soluzione. La problematica, seppur non importante per l’esperienza di navigazione complessiva, ha dimostrato l’efficacia della comunicazione diretta tra i clienti e il gestore telefonico. Fortunatamente, Iliad ha reagito con molta velocità, riconoscendo e affrontando la questione della “geolocalizzazione linguistica”. La compagnia ha dichiarato di aver lavorato attivamente sulla risoluzione del problema, collaborando con piattaforme chiave come Google e anche con Netflix, che avevano erroneamente identificato le SIM Iliad come francesi.

Secondo i report provenienti dalla community, sembra che Iliad non presenti più alcun difetto in tal senso e che abbia ripristinato la corretta posizione delle SIM. Il curioso episodio, dunque, sembra essere stato chiuso con successo, contribuendo a mantenere un ambiente di navigazione affidabile e privo di anomalie per gli utenti. Poteva essere una buona occasione per esercitarsi con una lingua diversa? Non potremo più saperlo.