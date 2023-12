Dicembre è ormai arrivato e la community dei videogiocatori attende con ansia informazioni da parte di Rockstar Games sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto. La software house ha comunicato nelle scorse settimane che proprio a dicembre sarebbe arrivato il primo trailer di quello che tutti sperano sia GTA 6.

Purtroppo, non si hanno informazioni ufficiali a riguardo ma un leaker ha provato ad analizzare la situazione per trovare una data. Si tratta di TezFunz2, un utente sempre molto ben informato sul mondo di Rockstar Games, che su X (ex Twitter) ha condiviso alcuni particolari.

Basandosi sulla trazione della software house, TezFunz2 riporta alcune caratteristiche tipiche dei titolo Rockstar Games. Gli eventi su GTA Online, di solito, durano due settimane e il prossimo terminerà martedì 12 dicembre.

#GTAOnline event runs for two weeks ending on Tuesday, Dec 12

Prior to RDR2 reveal, Rockstar skipped a week to have the trailer on spotlight

End of next week is likely reserved for GTAO DLC. So we can expect VI trailer either on Friday, during the weekend or on Tuesday at most.

— Tez2 (@TezFunz2) November 30, 2023