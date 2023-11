Iliad è l’operatore telefonico francese che, nell’ultimo periodo, è riuscito a insinuarsi all’interno del mercato italiano di telecomunicazioni, raggiungendo risultati davvero eccezionali.

Infatti, ad oggi, l’operatore può godere di circa 2 milioni di utenti attivi in tutta Italia, tra la rete fissa e mobile. Inoltre, Iliad dispone di proprie infrastrutture, grazie alle quali può vantare di una copertura di rete totale su tutto il territorio italiano ed offrire ai propri clienti servizi a prezzi super vantaggiosi, senza però rinunciare alla qualità delle prestazioni.

Se siete alla ricerca di un’offerta per la linea mobile economicamente vantaggiosa senza rinunciare però alla qualità dei servizi abbiamo la soluzione che fa per voi. O meglio, Iliad ha la soluzione che fa per voi.

Iliad 100 GB: tutti i servizi inclusi

Arriva quindi la promo Giga 100 di Iliad, una delle più vantaggiose del momento. Essa infatti al costo di soli 7.99 euro al mese, include:

Chiamate illimitate senza scatto alla risposta e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed europei;

senza scatto alla risposta e verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed europei; Sms senza limiti verso tutti;

verso tutti; 100 GB di Internet alla velocità del 4G e 4G+!

alla velocità del 8 GB extra in roaming validi per tutti i paesi dell’ Unione Europea ;

validi per tutti i paesi dell’ ; Minuti illimitati verso altre 60 destinazioni internazionali (per visualizzare l’intera lista dei paesi potete consultare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico)

(per visualizzare l’intera lista dei paesi potete consultare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico) Altri servizi inclusi: segreteria telefonica, “Mi Richiami”, controllo credito residuo, hotspot ;

segreteria telefonica, “Mi Richiami”, controllo credito residuo, ; Servizio di ricarica automatica presso credito residuo o carta;

presso credito residuo o carta; Prezzo bloccato per sempre e nessun vincolo, potrete infatti recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza il pagamento di alcuna penale.

Attivare la promo 100 GB di Iliad è davvero molto semplice e veloce, basta infatti collegarsi al sito ufficiale dell’operatore e seguire tutti i passaggi indicati.

Avrete inoltre la possibilità di consultare, sempre sul sito web, moltissime altre offerte per la rete mobile che il gestore si occupa di offrire a tutti i suoi vecchi e i nuovi clienti in questo periodo.