WindTre è uno degli operatori telefonici italiani che godono di un ruolo di spicco all’ interno del mercato attuale.

Spesso scegliere una nuova linea telefonica per il proprio smartphone, non è un compito semplice. Si rischia di essere letteralmente invasi dai vari operatori telefonici spinti a presentare il loro gestore come il migliore di sempre.

Tra di essi però, alcuni operatori sono davvero un marchio di garanzia di qualità, come è il caso di WindTre.

A tal proposito, proprio di recente, il gestore ha studiato e lanciato una promozione pensata ad hoc per gli Under 30 e gli over 70. Accedendo a questa promozione, oltre ad una pluralità di servizi inclusi, che vedremo meglio in seguito, avrete anche la possibilità di includere, insieme all’attivazione dell’offerta mobile, anche l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. Acquistabile a rate, oppure in un’unica soluzione, ma ad un prezzo molto più vantaggioso.

Vi sono numerosi modelli di smartphone tra cui scegliere, la lista completa è presente infatti sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, ed include sia dispositivi Android, sia iPhone.

Spetterà a voi scegliere il modello che soddisfi maggiormente i vostri desideri.

In ogni caso, potrete comunque contare su un risparmio economico ed uno sconto effettivo.

WindTre Super 5G, tutti i dettagli della promozione

La promo WindTre di cui vi parleremo oggi è la Super 5G. Essa al costo di 9.99 euro al mese, prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale. Non è previsto alcun scatto alla risposta, dunque potrete effettuare tutte le chiamate che desiderate;

di rete fissa e mobile nazionale. Non è previsto alcun scatto alla risposta, dunque potrete effettuare tutte le chiamate che desiderate; 200 messaggi di testo inclusi verso tutti;

di testo inclusi verso tutti; 100 GB di Internet con 5G Priority Pass . Esso garantisce infatti una copertura di oltre il 96.3% della popolazione. Oltre a assicurare ottime prestazioni ed una copertura in costante crescita;

. Esso garantisce infatti una copertura di oltre il della popolazione. Oltre a assicurare ottime prestazioni ed una Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. Grazie a questa opzione WindTre si occuperà di proteggervi dall’attivazione ingannevole ed inconsapevole di contenuti a sovrapprezzo. Fenomeno piuttosto comune con altri operatori telefonici, studiato al fine di cercare di “rubare” quanti più soldi possibile;

Grazie a questa opzione WindTre si occuperà di proteggervi dall’attivazione ingannevole ed inconsapevole di contenuti a sovrapprezzo. Fenomeno piuttosto comune con altri operatori telefonici, studiato al fine di cercare di “rubare” quanti più soldi possibile; Velocità di connessione e navigazione in 5G, disponibile su tutti i dispositivi compatibili.

Oltre ai servizi inclusi, con l’aggiunta di soli 3.99 euro al mese sul piano tariffario, avrete la possibilità di accedere anche a WindTre GoPlay. Il servizio dell’operatore grazie al quale potrete contare su una libreria di oltre 500 giochi online.