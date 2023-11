Arriva un’importante novità WhatsApp per tutti gli utenti Android.

Come sempre l’applicazione introduce sempre più frequenti aggiornamenti, volti a rendere più coinvolgente l’ esperienza d’uso degli utenti.

Sembra infatti che, dopo mesi di richieste e sperimentazioni, finalmente vi sarà la possibilità di avere un doppio account WhatsApp.

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti avranno la possibilità di aprire due account pur utilizzando lo stesso dispositivo.

Inizialmente accessibile solo per alcuni beta tester selezionati, adesso tale funzionalità sembra aver superato tutti i test di sperimentazione ed implementazione. Essa è dunque da considerarsi pronta per essere rilasciata per tutti i sistemi operativi, sia IOS sia Android. Tale novità dunque, secondo quanto riportato sul web, dovrebbe già essere disponibile con l’installazione dell’ultima versione dell’app presente sullo Store online.

Come aprire due account WhatsApp

Per attivare questa nuova funzionalità di WhatsApp, servirà innanzitutto accedere alla piattaforma. Da qui selezionare la voce “Menù” in alto a destra, rappresentato graficamente con tre puntini verticali.

Giunti a questo punto basta cliccare su “Impostazioni“, e sulla vostra d’oro profilo. Selezionare l’opzione “Aggiungi account” e provvedere ad inserire il vostro secondo numero telefonico.

Inoltre, al fine di tutelare, come sempre, la privacy e la sicurezza dei dati sensibili degli utenti, verrà rilasciato un codice univoco che, una volta inserito, consentirà di passare in automatico sull’altro numero.

Ovviamente per accedere a queste novità è indispensabile aver installato sul proprio dispositivo la nuova versione aggiornata di WhatsApp. Oltre, ovviamente, a possedere una seconda Sim con un nuovo numero telefonico cui associare il secondo account.