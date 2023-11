Le rimodulazioni della telefonia mobile nel corso di queste settimane non riguardano soltanto TIM e WindTre, ma interessano anche gran parte dei clienti di Vodafone. Anche il gestore inglese, infatti, ha in programma una serie di rincari che saranno applicati alle sue promozioni ricaricabili.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Proprio come nel recente passato, anche in queste settimane le rimodulazioni di Vodafone riguardano in via primaria le promozioni low cost legate alla portabilità del proprio numero. A differenza delle precedenti occasioni, invece, gli utenti del provider inglese non avranno un valore fisso sulle proprie rimodulazioni, ma bensì importi variabili. I rialzi sui costi potrebbero quindi partire da un minimo di 1,99 euro sino ad un massimo di 2,99 euro.

A differenza delle precedenti occasioni, inoltre, agli utenti di Vodafone sarà anche garantita la possibilità di contrattare le rimodulazioni sui costi in cambio di una riduzione delle proprie soglie di consumo. Eliminando il servizio degli SMS infiniti, laddove previsto, gli utenti potrebbero quindi limitarsi a pagare solo 0,99 euro al mese in più rispetto ai costi previsti dalla rimodulazione standard.

Le modifiche sui listini entreranno in vigore proprio in questi ultimi giorni di novembre, successivamente agli avvisi da parte di Vodafone che sono stati effettuati via SMS agli utenti interessati già ad ottobre. Gli abbonati, in base ai termini presentati dal gestore, sarà inoltre possibile la disdetta del contratto senza il pagamento di una penale. I nuovi costi previsti da Vodafone ovviamente saranno validi a tempo indeterminato.