Apple, la famosa azienda multinazionale statunitense, ha di recente introdotto una nuova ed interessante funzionalità sui suoi iPhone ed Apple Watch.

Tale funzionalità prende il nome di NameDrop, ed è disponibile con il nuovo aggiornamento iOS 17.1.

NameDrop, consente agli utenti Apple di

scambiare le proprie informazioni di contatto e altri file, semplicemente avvicinando tra loro due dispositivi.

In riferimento a questa novità sembra però che la Polizia di Chester, abbia diffuso una falsa notizia.

Apple e la denuncia del Dipartimento di Polizia di Chester

Sembra infatti che il Dipartimento di Polizia di Chester, insieme ad altri dipartimenti in Pennsylvania ed Oklahoma, abbia messo in guardia gli utenti Apple sulla nuova funzionalità NameDrop.

La Polizia di Chester ha consigliato vivamente di disattivare tale opzione sui propri dispositivi. In quanto, essa metterebbe a rischio la sicurezza e la privacy delle persone.

Questo perché qualsiasi informazione di contatto, potrebbe essere condivisa con un altro dispositivo sconosciuto, semplicemente avvicinando due telefoni cellulari.

In realtà, si tratta a tutti gli effetti di una fake news. Poiché, anche se NameDrop fosse attivato di default, la condivisione delle informazioni non avviene in maniera automatica.

Infatti, quando due dispositivi vengono avvicinati, appare un messaggio di conferma che l’utente deve accettare per consentire la condivisione delle proprie informazioni o immagini.

Di conseguenza, diversamente da quanto affermato dalla polizia, il processo non è affatto automatico.

Le conseguenze della fake news

In ogni caso, tale messaggio diffuso dai dipartimenti di polizia, è stato già visto da migliaia di persone e condiviso circa 70.000 volte. Successivamente il dipartimento della contea di Noble County, ha provveduto a modificare la notizia, sostenendo di voler solamente mettere in guardia i genitori.

Aldilà o meno delle motivazioni, sta di fatto che questa fake news ha generato numerosissime incomprensioni ed attacchi immotivati alla Apple.